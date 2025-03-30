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В Севастополе обследуют морское дно и береговую линию
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе обследуют морское дно и береговую линию

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:29 30.03.2025

По поручению губернатора Михаила Развожаева перед летним сезоном в Севастополе обследуют всю береговую линию. Специалисты Спасательной службы города и главного управления МЧС по Севастополю проверяют не только береговую линию, но и морское дно, чтобы отдых горожан и гостей города был безопасным.

Подготовка к пляжному сезону включает не только осмотр берега. Особое внимание мы уделяем состоянию дна – убираем опасные предметы, чтобы купание было безопасным для жителей и гостей города. Как правило, проверяем прибрежную зону на расстоянии до 50 метров от берега, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Спасательной службы Анатолия Попова. 

Сегодня водолазы проверили дно на пляже «Нахимовец» в селе Орловка.

Мы согласовали график проверок с главным управлением МЧС и специализированным отрядом ГУ МЧС России по городу Севастополю. Если пляж большой, как сегодняшний – около 400 метров, – работаем вместе. Официальные пляжи, утвержденные постановлением Правительства, в основном проверяет специализированный отряд, а Спасательная служба занимается неоформленными, «дикими» пляжами, – отмечает Анатолий Попов. 

В ходе осмотра опасных предметов не обнаружено, но работа продолжается. В ближайшее время спасатели проверят другие участки побережья, чтобы к началу сезона все пляжи Севастополя были готовы к приему отдыхающих.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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