В Севастополе обсудили итоги общественного наблюдения на выборах Президента

В «Точке кипения» СевГУ состоялся круглый стол по обсуждению доклада Ассоциации НОМ «Выборы Президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года: итоги общественного наблюдения».

526 общественных наблюдателей были аккредитованы на избирательных участках, на портал Независимого общественного мониторинга поступило почти 2 000 сообщений о том, что реально происходило на участках, не было выявлено ни одного нарушения. Центр общественного наблюдения был открыт технически 14 марта и полноценно заработал 15 марта, он стал центром притяжения и дискуссионной площадкой — его посещали губернатор Севастополя, председатель Законодательного Собрания, депутаты Госдумы, сенаторы РФ от Севастополя, представители партий кандидатов, приезжали международные наблюдатели, приходили активные жители Севастополя, что я считаю очень важным, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководитель Центра общественного наблюдения Сергея Юхина.

Также в Севастополе был создан ситуационный центр, работала телефонная горячая линия и чат-бот для того, чтобы получать информацию о возможных нарушениях. Заданные вопросы касались технических аспектов: где проголосовать, как зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование и других. Ни одной жалобы на неправомерные действия избиркома не поступало.

Со стороны украинского нацистского режима были попытки сорвать работу избирательной комиссии, была ложная информация о минировании в ТИКах и УИКах, но избирательный процесс не прерывался, силовики работали слаженно – очень быстро приезжали кинологи с собаками, проверяли, нет ли взрывчатки, это никак не навредило избирательному процессу, и волеизъявление прошло честно, открыто, по закону, – отмечает Сергей Юхин.

Уже осенью пройдут выборы в Законодательное Собрание, поэтому Центр общественного наблюдения продолжает работать.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя