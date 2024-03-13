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В Севастополе обсуждают мероприятия, посвящённые Году семьи
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе обсуждают мероприятия, посвящённые Году семьи

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:01 13.03.2024

В Правительстве Севастополя прошло заседание оргкомитета под председательством губернатора Михаила Развожаева. Члены оргкомитета обсудили мероприятия, которые уже проводятся и будут проводится весь год в рамках Года семьи в Городе-Герое.

Напомним, Правительством Российской Федерации утвержден План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года семьи, включающий мероприятия по совершенствованию положения семей с детьми, охране здоровья граждан репродуктивного возраста, культурно-массовые, спортивные, общественные мероприятия, мероприятия по укреплению ответственного родительства, по укреплению у детей и молодежи семейных ценностей.

План основных мероприятий по проведению в городе Севастополе в 2024 году Года семьи включает в себя 172 основных мероприятия, в реализации которых принимают участие 13 исполнительных органов города Севастополя, 25 подведомственных им организаций, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю, Уполномоченный по правам ребенка Песчанская Марина Леонидовна, муниципалитеты, 13 общественных и некоммерческих организаций, ПАО «Промсвязьбанк» и др.

Коллеги, ставлю задачу, чтобы все эти мероприятия не были формальностью «для отчета». Прошу всех вас подумать, как сделать этот год для наших севастопольских семей по-настоящему полезным, ярким и незабываемым. Это могут быть и семейные общегородские эстафеты, и спортивные мероприятия, в которых можно будет участвовать всей семьей, и многое другое. Во дворце водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой и в ФОКе Инкермана, например, по моему поручению уже сделали семейные абонементы Нужны и другие форматы мероприятий, в которых смогут  участвовать и мамы, и папы, и дети, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.  

На следующее заседание оргкомитета по поручению губернатора будут приглашены общественные организации для обсуждения их идей и предложений по мероприятиям в рамках Года семьи.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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