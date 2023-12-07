В Севастополе обсуждают развитие электросетей региона. Проблемы есть

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов провели в Правительстве Севастополя совещание по вопросам развития городских электрических сетей на 2024–2026 годы. В совещании приняли участие представители АО «СО ЕЭС», ООО «Севастопольэнерго», ПАО «Россети», ФГУП «102 ПЭС».

Ранее Правительство Севастополя совместно с Минэнерго России утвердило схему и план развития энергетики в Севастополе, также была проведена его корректировка с учётом данных, полученных от разработчиков Генплана. В настоящее время пиковое потребление электроэнергии в Севастополе составляет 345 мегаватт, еще 2-3 года назад этот показатель составлял менее 300. Поэтому основной задачей является комплексное развитие энергосетей для полноценного обеспечения жизнедеятельности города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева. — У нас есть давние проблемы, которые всем известны — например, энергоснабжение дачных массивов. Понимаю, что тем, кто с наступлением холодов начинает страдать из-за отключений электроэнергии, порой кажется, что их проблемами начинают заниматься только зимой и точечно. Но это не так: работа идет круглогодично. Кроме того, город растёт, появляются территории комплексного развития, но сейчас разрозненность сетей не позволяет проводить единую техническую и эксплуатационную политику — поэтому необходима консолидация сетевого комплекса.

Николай Шульгинов отметил необходимость интенсивного развития региональной энергосистемы:

Проблема ясна: потребление Севастополя растёт, сети надо развивать, их нынешнее состояние не позволяет обеспечить интенсивное развитие потребления, присоединение новых объектов.

Участники совещания проработали конкретный план первоочередных мероприятий, который включает реконструкцию существующих сетей и подстанций с учетом реальных потребностей людей и планируемого увеличения численности жителей города, строительство новых сетей и подстанций, замену силовых трансформаторов, строительство подстанции «Нахимовская», а также реконструкцию транзитной высоковольтной линии 110 кВ «Севастополь — ПС-10 – Заря – Ялта (Дарсан)» в существующем створе (без прохождения через ООПТ) с увеличением пропускной мощности.

Комплекс этих мероприятий рассчитан до 2027 года включительно, реализация суммарно оценивается примерно в 21,5 млрд рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя