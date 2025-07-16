В Севастополе обсуждают развитие науки и поддержку молодых учёных

В Институте биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН состоялась совещание с представителями научного сообщества, высших учебных заведений и школ Севастополя по вопросам популяризации науки среди детей и молодежи, поддержки молодых ученых и развития науки в городе.

Одним из важных аспектов популяризации науки среди школьников является деятельность курчатовских классов. Впервые они появились в школах Севастополя в 2021 году. По итогам этого учебного года в 7 школах функционируют 22 таких класса. С нового учебного года в проект входит севастопольский политехнический лицей. Цель профильных классов – сформировать у школьников целостное естественно-научное видение устройства окружающего мира, стимулировать их к научной деятельности, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривоноса.

Также обсуждался проект критериев отбора кандидатов на стипендию для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки в Севастополе. Стипендии будут получать 30 молодых ученых в размере 50 тысяч ежемесячно с сентября по август по поручению губернатора Михаила Развожаева.

На встрече с молодыми учеными Севастополя председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков рассказал о федеральных проектах и мерах поддержки молодежи.

После посещения лабораторий Института биологии Южных морей увидел очень большое количество молодежи, целые молодежные лаборатории. Это молодежь с горящими глазами, которая думает о том, как свои прорывные исследования наилучшим образом произвести, куда нацелить свою мысль, какие научные статьи публиковать, с кем еще можно посотрудничать, это действительно впечатляет, — отметил Никита Марченков.

Напомним, Президент России Владимир Путин объявил с 2022 по 2031 год в России Десятилетие науки и технологий для привлечения молодежи в науку и вовлечения исследователей в решение важных государственных задач.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя