В Севастополе обсуждают вопрос обеспечения детей-сирот жильем

Севастопольская практика обеспечения детей-сирот квартирами с помощью жилищных сертификатов стала федеральной. Теперь эта норма действует во всех регионах страны. Вопрос обеспечения жильём детей-сирот обсудили 21 марта на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева.

Севастополь был одним из немногих субъектов РФ, которые реализовали у себя такую дополнительную меру поддержки, напомнил глава города.

Вопрос обеспечения детей-сирот жильём в Севастополе раньше стоял весьма остро. Совместно с прокуратурой нам удалось сократить очередь на получение квартир: мы разработали несколько вариантов решения, и одним из них как раз были жилищные сертификаты. В 2022-2023 годах мы реализовали 39 таких сертификатов — полностью из бюджета города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Теперь практика выдачи сертификатов будет действовать по всей России. Губернатор отметил: пока что жилищные сертификаты полностью финансируются за счет средств регионального бюджета региона, однако в перспективе перед федеральными министерствами будет поднят вопрос об установлении порядка софинансирования этой нормы из федерального бюджета.

Если возникнет дополнительная потребность, будем привлекать больше денег из регионального бюджета, чтобы обеспечить жильём как можно больше нуждающихся, — отмечает Михаил Развожаев.

В связи с тем, что единый федеральный порядок теперь действует на территории всей страны, люди из числа детей-сирот смогут получить квартиру по жилищному сертификату не только в Севастополе, но и в любом другом регионе России. Размер субсидии для севастопольцев при этом будет определяться, исходя из стоимости жилья в городе, но не ниже чем стоимость, установленная Минстроем России.

Также нововведением закона стало преимущественное право на получение сертификата для детей-сирот, которые принимали участие в специальной военной операции.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя