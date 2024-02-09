В Севастополе обсуждают вопросы догазификации домов и СНТ

В Правительстве Севастополя прошло заседание регионального штаба по газификации под председательством губернатора Михаила Развожаева. Участники штаба рассмотрели основные проблемные вопросы, связанные с догазификацией жилых домов и СНТ.

Программа догазификации проводится в Севастополе с 2021 года. С начала её реализации поступило 4186 заявок. На сегодня заключены 1549 договоров, газ подан в 441 дом, для 354 домов обеспечена техническая возможность подключения. Догазификация проводится там, где уже проложены газораспределительные сети. В 2023 году работы шли в Каче, Орловке, Андреевке, Солнечном, Фронтовом, Вишневом, Терновке, Родном и Полюшко. Тем не менее, тема остаётся для города острой, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

В частности, в городе остаются участки, где еще не проложены магистральные газовые сети. Михаил Развожаев поручил и. о. заместителя губернатора Евгению Горлову взять на личный контроль строительство газораспределительных сетей в рамках госпрограммы и синхронизировать действия ГУП «Севастопольгаз» по выполнению работ в рамках догазификации.

Часто вопрос догазификации упирается в юридические тонкости, когда у людей не оформлена земля или дом. Есть случаи, когда в одном доме находятся два-три хозяина, и один из владельцев готов подключить газ, а второму электричества достаточно. Нюансов много, но любые вопросы можно решить, если профильные службы будут выезжать к людям вместе с представителями муниципалитетов, объяснять, как поступить в той или иной ситуации, – отмечает глава города.

При догазификации газ проводят до границ земельных участков бесплатно. При этом в Севастополе есть ряд льготных категорий, которым бесплатно проводят газ в жилые дома: монтируют сети на участке и устанавливают оборудование бесплатно.

На этой неделе список льготников был расширен, в него добавились участники СВО и члены их семей, инвалиды I группы и люди, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Обращаюсь к профильным службам: не нужно ждать, пока поступят заявления от людей. Самостоятельно подготовьте списки, помогите с оформлением документов, – говорит губернатор.

Следующее заседание регионального штаба будет посвящено догазификации частного сектора в Ленинском районе Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя