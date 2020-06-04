В Севастополе обучат 150 новых вожатых для работы в лагерях

С 5 по 7 июня севастопольских вожатых подготовят к работе в детских оздоровительных лагерях. Всего в онлайн-обучении примет участие 150 человек.

Участники школы изучат специфику работы с детьми разных возрастов и социальных статусов в лагере, поговорят о возможностях участия во Всероссийских проектах для вожатых, охране труда, играх и фишках, коллективно-творческом деле и многом другом. Спикерами школы станут Екатерина Шальнева – руководитель педагогического направления Российских студенческих отрядов, Санал Даваев – руководитель Всероссийского образовательного проекта «Дельфин.ру», Надежда Петрукович – заместитель руководителя студенческих отрядов Южного федерального округа и другие. На школе участников ждет не только теория, но практика: работа в командах, отрядные «огоньки», мастер-классы, зарядка и другое! Предусмотрена и традиционная лагерная дискотека со специальным гостем, исполнителем легендарной песни «Мы лучшее движение в стране» – Артемом Колобовым, — отмечают в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

За обучением будущих вожатых можно будет следить в специальной группе в социальной сети «ВКонтакте» – «Школа вожатского мастерства». Участников рандомно разделили на отряды, каждому из которых присвоили куратора – опытного вожатого, которые отработал несколько лагерных смен и сможет поделиться опытом с новичками.

Школа вожатых – традиционное мероприятие для студенческих отрядов Севастополя. Обычно оно реализуется очно на территории одного из детских лагерей, однако в этом году, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, его перевели в онлайн-режим.

Организаторы мероприятия: Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя», а также Севастопольское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды», за счет средств, полученных в результате победы на Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»