В Севастополе обустраивают наружное освещение во дворах

В Севастополе работы по обустройству наружного освещения во дворах проводятся в разных районах города. Так:

В Балаклавском районе в рамках текущего содержания специалистами ГБУ «Горсвет» уже в текущем году выполнены работы по замене перегоревших ламп на ул. Спартаковская, ул. Морской Пехоты, ул. Новикова, 50. Всего заменено четыре светильника и выполнен ремонт шести светильников.

Начаты работы по обустройству наружным освещением дворовой территории по ул. Аксютина, 14, 16. Установлено 10 новых железобетонных опор. Планируется установка около 10 светодиодных светильников.

В Гагаринском районе ведутся работы по обустройству наружным освещением дворовой территории по пр. Гагарина, 15. Установлено три железобетонных опоры. Планируется установка четырех светильников.

В Нахимовском районе на Северной стороне начаты работы по обустройству наружным освещением дворовой территории по ул. Богданова, 27, 29 — ул. Серафимовича, 30 (двор) согласно плану работ на 2021 год. Установлено шесть новых железобетонных опор. Планируется установка около десяти светильников ЖКУ.

Напомним, за прошлый год в Севастополе установлено более шести тысяч новых светоточек. В текущем году работа будет продолжена, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.