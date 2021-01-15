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В Севастополе обустраивают наружное освещение во дворах

В Севастополе обустраивают наружное освещение во дворах

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:14 15.01.2021

В Севастополе работы по обустройству наружного освещения во дворах проводятся в разных районах города. Так:

  • В Балаклавском районе в рамках текущего содержания специалистами ГБУ «Горсвет» уже в текущем году выполнены работы по замене перегоревших ламп на ул. Спартаковская, ул. Морской Пехоты, ул. Новикова, 50. Всего заменено четыре светильника и выполнен ремонт шести светильников.
  • Начаты работы по обустройству наружным освещением дворовой территории по ул. Аксютина, 14, 16. Установлено 10 новых железобетонных опор. Планируется установка около 10 светодиодных светильников.
  • В Гагаринском районе ведутся работы по обустройству наружным освещением дворовой территории по пр. Гагарина, 15. Установлено три железобетонных опоры. Планируется установка четырех светильников.
  • В Нахимовском районе на Северной стороне начаты работы по обустройству наружным освещением дворовой территории по ул. Богданова, 27, 29 — ул. Серафимовича, 30 (двор) согласно плану работ на 2021 год. Установлено шесть новых железобетонных опор. Планируется установка около десяти светильников ЖКУ.

В Севастополе обустраивают наружное освещение во дворах В Севастополе обустраивают наружное освещение во дворах В Севастополе обустраивают наружное освещение во дворах

Напомним, за прошлый год в Севастополе установлено более шести тысяч новых светоточек. В текущем году работа будет продолжена, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе обустраивают наружное освещение во дворах

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