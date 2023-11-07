В Севастополе обустраивают систему освещения

В Севастополе ведутся активные работы по устройству освещения на улицах города. На завершающей стадии – строительно-монтажные работы на улице Айландовой, а также на прилегающих улицах – Троицкий проезд и переулок Мореходный. Всего здесь планируется установить 23 новых светодиодных светильника и более 800 метров линии наружного освещения. Срок сдачи объекта – до 1 декабря 2023 года.

Всего до конца текущего года мы планируем завершить строительно-монтажные работы на 84 объектах. На сегодняшний день мы уже перевыполнили план по приросту новых светоточек за счёт ввода в работу новых объектов в рамках полученной экономии бюджетных средств. План до конца года был три тысячи единиц. Показатель выполнен уже более чем на 100%, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника службы заказчика предприятия «Горсвет» Артёма Алексеева.

Завершаются также работы по обустройству наружного освещения на улице Дениса Ракицкого. Строительно-монтажные работы проводились на участке автомобильной дороги от ТСН «Золотая балка» до ТСН «Балаклавец» и на участке от ТСН «Золотая балка» до ТСН «Парус».

Главная цель работ – обеспечить безопасность и комфорт пешеходного и дорожного движения. На объекте уже установили 208 светодиодных светильников, 173 опоры и 6 километров линии наружного освещения. Также установлен новый современный шкаф управления наружным освещением, что значительно улучшит качество предоставляемых услуг. Сейчас на объекте выполняются пусконаладочные работы, а в ближайшее время будет подано электропитание.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя