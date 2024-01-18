В Севастополе обвалившаяся подпорная стена зацепила проезжающий троллейбус

Сегодня в 16:50 в Севастополе произошел обвал фрагмента подпорной стены на Красном спуске.
В зоне обрушения оказался троллейбус, который получил незначительные повреждения кузова. К месту происшествия сразу же был направлен наряд ДПС ГИБДД УМВД России по Севастополю для регулирования движения на участке обвала. Пострадавших в результате инцидента нет, – сообщили в МВД по РК.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ГИБДД Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ГИБДД Севастополя