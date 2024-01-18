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В Севастополе обвалившаяся подпорная стена зацепила проезжающий троллейбус
Фото: ГИБДД Севастополя

В Севастополе обвалившаяся подпорная стена зацепила проезжающий троллейбус

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 21:35 18.01.2024

Сегодня в 16:50 в Севастополе произошел обвал фрагмента подпорной стены на Красном спуске.

В зоне обрушения оказался троллейбус, который получил незначительные повреждения кузова. К месту происшествия сразу же был направлен наряд ДПС ГИБДД УМВД России по Севастополю для регулирования движения на участке обвала. Пострадавших в результате инцидента нет, – сообщили в МВД по РК.

В Севастополе обвалившаяся подпорная стена зацепила проезжающий троллейбус

Фото: Telegram-канал Крым Оперативный

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