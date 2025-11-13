В Севастополе объявлен конкурс для поддержки виноградарства и виноделия

С 14 по 24 ноября 2025 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка проводит приём заявок на предоставление субсидий субъектам виноградарства и виноделия.

Отбор проводится в рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса и направлен на стимулирование развития отечественного виноградарства и винодельческой отрасли.

Право на участие в конкурсе имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере виноградарства и виноделия и имеющие молодые виноградники возрастом до 4 лет.

Средства субсидии могут быть направлены на возмещение части понесённых затрат по трём направлениям:

1. Закладка виноградных насаждений.

2. Приобретение посадочного материала отечественного производства.

3. Покупка основных средств и оборудования, используемого для производства винодельческой продукции.

Для участия в отборе необходимо:

— Оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП);

— Обеспечить доступ к системе «Электронный бюджет»;

— Подать заявку в установленный срок — до 24 ноября 2025 года включительно.

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсном отборе, можно обращаться по телефонам: +7 (8692) 45-38-24, +7 (8692) 55-75-35.

С подробной информацией вы можете ознакомиться на официальном сайте Правительства Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

