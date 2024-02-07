В Севастополе объявлены территории для голосования в 2024 году

Ежегодно в каждом регионе России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» проводится голосование за общественные пространства, которые необходимо благоустроить. Национальный проект инициирован Президентом Владимиром Путиным.

Глава государства анонсировал продление проекта «Формирование комфортной городской среды» на встрече с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации – участниками Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

Программа действует несколько лет, действует хорошо, как я сказал. И более того – надо её увеличить, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Владимира Путина.

У каждого жителя Севастополя есть возможность сделать свой район комфортнее, приняв участие в уже ставшем традиционным голосовании. В 2025 году благоустроят территории, которые одержат победу в голосовании этого года.

Будут участвовать следующие общественные пространства:

Ленинский муниципальный округ:

— зелёная зона в районе дома № 212 на проспекте Генерала Острякова;

— сквер в районе дома № 97 на улице Хрусталёва;

— зелёная зона в районе дома № 1-7 на улице Галины Петровой;

— зелёная зона в районе дома № 24 на улице Гоголя.

Гагаринский муниципальный округ:

— общественное пространство в районе дома № 20 на улице Казачьей;

— малые скверы на улице Вакуленчука;

— зелёная зона в районе дома № 6 на улице Правды;

— зелёная зона в районе домов № 24-26 на улице Молодых Строителей;

— территория в районе дома № 40 на улице Павла Корчагина;

— территория в районе Театра юного зрителя.

Балаклавский муниципальный округ:

— сквер в районе дома № 52 на улице Крестовского;

— сквер на пересечении улиц Крестовского и Урицкого;

— сквер в районе дома № 6 на улице Комиссара Морозова в селе Штурмовом;

— сквер в районе дома № 25 на улице Междурядной – 1-е отделение агрофирмы «Золотая Балка».

Нахимовский муниципальный округ:

— зелёная зона между домами № 39 и 31А на проспекте Победы;

— сквер Героев Советского Союза на улице Героев Севастополя;

— территория в районе памятника героям-танкистам на Красной горке;

— зелёная зона вдоль улицы Брестской в районе СОК «Севастополь».

Терновский муниципальный округ:

— территория в районе дома № 14 на улице Яны Дунья в селе Родном;

— зелёная зона в районе дома № 15 на улице Сахалина в селе Родном;

— зелёная зона в районе домов № 61 и 67А на улице Садовой в селе Терновка.

Верхнесадовский муниципальный округ:

— зелёная зона в районе дома № 82 на улице Севастопольской в селе Верхнесадовом;

— территория, прилегающая к спортивной и детской площадкам на улице Ленина в селе Фруктовом;

— зелёная зона в районе домов № 2, 4 в переулке Сиреневом в селе Поворотном;

— зелёная зона, прилегающая к детскому саду № 110 в селе Дальнем.

Город Инкерман:

— сквер Центральный напротив дома № 14 на улице Яблочкова;

— зелёная зона, примыкающая к дому № 7А на улице Яблочкова.

Орлиновский муниципальный округ:

— территория в районе дома № 2Г на улице Куликова в селе Родниковом вблизи парка «Скельские менгиры»;

— территория в районе улицы Животноводов в селе Новобобровка;

— территория в районе дома № 2А на улице Комсомольской в селе Павловка.

Андреевский муниципальный округ:

— общественная территория в районе улицы Майской в селе Андреевка;

— территория в районе нового микрорайона на улице Сергея Патрогина и Караизюмской в посёлке Солнечном;

— общественная территория Прибрежного парка в селе Андреевка;

— общественная территория набережной в селе Андреевка.

Качинский муниципальный округ:

— территория на улице Авиаторов в посёлке Кача – парк возле ДОФа;

— территория вдоль Качинского шоссе в селе Орловка.

Напомним, до 30 апреля на платформе ДОБРО.РФ идёт набор волонтёров для проведения голосования за объекты благоустройства. Стать волонтёром может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя