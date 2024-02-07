В Севастополе объявлены территории для голосования в 2024 году

Ежегодно в каждом регионе России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» проводится голосование за общественные пространства, которые необходимо благоустроить. Национальный проект инициирован Президентом Владимиром Путиным.
Глава государства анонсировал продление проекта «Формирование комфортной городской среды» на встрече с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации – участниками Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».
Программа действует несколько лет, действует хорошо, как я сказал. И более того – надо её увеличить, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Владимира Путина.
У каждого жителя Севастополя есть возможность сделать свой район комфортнее, приняв участие в уже ставшем традиционным голосовании. В 2025 году благоустроят территории, которые одержат победу в голосовании этого года.
Будут участвовать следующие общественные пространства:
Ленинский муниципальный округ:
— зелёная зона в районе дома № 212 на проспекте Генерала Острякова;
— сквер в районе дома № 97 на улице Хрусталёва;
— зелёная зона в районе дома № 1-7 на улице Галины Петровой;
— зелёная зона в районе дома № 24 на улице Гоголя.
Гагаринский муниципальный округ:
— общественное пространство в районе дома № 20 на улице Казачьей;
— малые скверы на улице Вакуленчука;
— зелёная зона в районе дома № 6 на улице Правды;
— зелёная зона в районе домов № 24-26 на улице Молодых Строителей;
— территория в районе дома № 40 на улице Павла Корчагина;
— территория в районе Театра юного зрителя.
Балаклавский муниципальный округ:
— сквер в районе дома № 52 на улице Крестовского;
— сквер на пересечении улиц Крестовского и Урицкого;
— сквер в районе дома № 6 на улице Комиссара Морозова в селе Штурмовом;
— сквер в районе дома № 25 на улице Междурядной – 1-е отделение агрофирмы «Золотая Балка».
Нахимовский муниципальный округ:
— зелёная зона между домами № 39 и 31А на проспекте Победы;
— сквер Героев Советского Союза на улице Героев Севастополя;
— территория в районе памятника героям-танкистам на Красной горке;
— зелёная зона вдоль улицы Брестской в районе СОК «Севастополь».
Терновский муниципальный округ:
— территория в районе дома № 14 на улице Яны Дунья в селе Родном;
— зелёная зона в районе дома № 15 на улице Сахалина в селе Родном;
— зелёная зона в районе домов № 61 и 67А на улице Садовой в селе Терновка.
Верхнесадовский муниципальный округ:
— зелёная зона в районе дома № 82 на улице Севастопольской в селе Верхнесадовом;
— территория, прилегающая к спортивной и детской площадкам на улице Ленина в селе Фруктовом;
— зелёная зона в районе домов № 2, 4 в переулке Сиреневом в селе Поворотном;
— зелёная зона, прилегающая к детскому саду № 110 в селе Дальнем.
Город Инкерман:
— сквер Центральный напротив дома № 14 на улице Яблочкова;
— зелёная зона, примыкающая к дому № 7А на улице Яблочкова.
Орлиновский муниципальный округ:
— территория в районе дома № 2Г на улице Куликова в селе Родниковом вблизи парка «Скельские менгиры»;
— территория в районе улицы Животноводов в селе Новобобровка;
— территория в районе дома № 2А на улице Комсомольской в селе Павловка.
Андреевский муниципальный округ:
— общественная территория в районе улицы Майской в селе Андреевка;
— территория в районе нового микрорайона на улице Сергея Патрогина и Караизюмской в посёлке Солнечном;
— общественная территория Прибрежного парка в селе Андреевка;
— общественная территория набережной в селе Андреевка.
Качинский муниципальный округ:
— территория на улице Авиаторов в посёлке Кача – парк возле ДОФа;
— территория вдоль Качинского шоссе в селе Орловка.
Напомним, до 30 апреля на платформе ДОБРО.РФ идёт набор волонтёров для проведения голосования за объекты благоустройства. Стать волонтёром может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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