В Севастополе очередной «ковидный антирекорд»: 93 случая заражения за сутки

По состоянию на утро 9 января в Севастополе зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19. 70 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 64 до 90 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7560 человек. В настоящий момент выздоровели 6 896 человек, 276 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 230 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 234 человека, — отметили в городском правительстве.

Под наблюдением находится 575 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.