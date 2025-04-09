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В Севастополе — очередной совместный приём прокурором и Уполномоченным по защите прав предпринимателей

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 13:13 09.04.2025

Прокурор Балаклавского района города Севастополя Александр Сергеевич Толстых и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Владимирович Пестерников проведут личный приеём представителей бизнеса.

Прием состоится 15 апреля 2025 года с 16.00 до 18.00 в администрации города Инкермана по адресу: г. Инкерман, ул. Шевкопляса, дом 37.

Прием будет проходить по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе возникающим:

  • в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;
  • при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;
  • при предоставлении государственных услуг;
  • при возникновении задолженности по исполненным публичным контрактам;
  • в случае невыдачи разрешительных документов и т.п.

ВНИМАНИЕ! Запись на приём осуществляется только по предварительной регистрации по ссылке: https://b24-y6k4dh.bitrix24.site/crm_form_f12qw/.

По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефонам: +7 (869) 263-50-40 или +7(978)718-62-45.

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