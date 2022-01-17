В Севастополе одновременно ликвидировали 28 боеприпасов времён ВОВ

Севастопольские сотрудники МЧС России ликвидировали одновременно 28 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Первая в 2022 году операция по ликвидации взрывоопасных предметов времён Великой отечественной войны в севастопольском регионе состоялась на полигоне Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Сотрудники Специализированного отряда чрезвычайного ведомства при участии специалистов Черноморского флота уничтожили 28 боеприпасов, в числе которых 18 противотанковых мин, 2 миномётные мины, 5 артиллерийских снарядов, 3 ручные гранаты. Все они были найдены накануне в разных районах Севастополя, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Контролируемый подрыв проведён с соблюдением всех мер безопасности. В частности, для мониторинга обстановки с воздуха задействовались беспилотные летательные аппараты чрезвычайного ведомства. В результате мероприятий все взрывоопасные предметы уничтожены. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено.

Всего к работам привлекались 15 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС России 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

фото: пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе

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