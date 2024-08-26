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В Севастополе одновременно тушили два пожара одинаковой площади
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

В Севастополе одновременно тушили два пожара одинаковой площади

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 20:16 26.08.2024

Оба пожара случились 26 августа. Одно – в посёлке Кача, вблизи улицы Авиаторов, там горели трава. Другой вспыхнул в районе Речного переулка, также охватив растительность.

В обоих случаях площадь составила 600 квадратных метров, из-за ветра был риск распространения огня, но его укротили. В Речном переулке пламя остановили в 20-ти метрах от многоквартирного дома и котельной!

Пожары ликвидированы, погибших, пострадавших нет, повреждения жилых построек не допущено. Специалисты устанавливают причины возгораний. Соблюдайте правила, будь бдителен вдвойне: в регионе пожароопасно и ветрено! — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

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ГУ МЧС России в Севастополе
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