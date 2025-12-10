В Севастополе одобрили проект на 7-м км со школой, детсадом и единым транспортным узлом

На заседании Градостроительного Совета при Правительстве Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева одобрен проект застройки территории на 7-м километре Балаклавского шоссе — как стратегически важный шаг по обеспечению города современным, доступным и качественно оснащенным жильем. Проект реализуется в формате комплексного развития территории (КРТ), что, по словам специалистов, гарантирует не только высокие градостроительные стандарты, но и передачу в собственность города 5 % жилой площади — для нужд очередников, молодых специалистов и социально уязвимых семей. Всего предусматривается ввод 3 830 квартир общей продаваемой площадью 200 тысяч квадратных метров, что позволит улучшить жилищные условия для более чем 7 100 человек.

Этот объем жилья формируется без ущерба для качества городской среды: застройка будет ярусной — от 5 до 15 этажей, с максимальной высотой 50 метров (ниже установленного лимита в 56 м), что обеспечивает комфортную инсоляцию, визуальную легкость и гармоничное сопряжение с прилегающими зонами индивидуальной застройки. При этом жилая плотность достигается не за счет уплотнения двора, а за счет рационального использования территории и вертикального развития — с обязательным выносом парковок в подземные и многоуровневые паркинги, освобождая наземное пространство для зелени, детских и спортивных площадок, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Помимо социальных учреждений, проект включает около 20 000 квадратных метров коммерческих помещений — преимущественно на первых этажах жилых домов, где разместятся кафе, аптеки, службы быта и магазины у дома. Это обеспечит как рабочие места для жителей, так и повседневную доступность услуг без выезда за пределы квартала. Именно эта сбалансированность — жилье, работа, учеба, отдых — позволяет говорить не о точечной застройке, а о формировании полноценного городского кластера нового поколения.

Проект поддержат, утвержден вариант, предусматривающий единый транспортно-пересадочный узел, который будет размещен на городской стороне федеральной трассы, вдоль железнодорожных путей, и будет включать станцию пригородных электропоездов, автовокзал на 10 перронов, троллейбусную станцию и четырехуровневую перехватывающую парковку с зеленой кровлей, при этом для обеспечения бесшовной и безопасной пересадки между всеми видами транспорта предусмотрен подземный переход, а дополнительно — в центре самого микрорайона сформируется новое озелененное общественное пространство, — говорят в Правительстве города.

Параметры инженерного обеспечения (включая газоснабжение и электромощности) подлежат уточнению на стадии проектирования.

Отмечается также, что водоснабжение будет обеспечено за счет реконструкции третьего гидроузла, направленной на увеличение пропускной способности системы и рациональное использование поверхностного стока, а электроснабжение — за счет строительства новой высоковольтной линии электропередачи. Перераспределение ресурсов действующих потребителей, говорят специалисты, не предусматривается.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя