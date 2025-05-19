В Севастополе одобрили проект нового акватермального комплекса

На очередном заседании архитектурно-художественного совета города был утверждён проект строительства современного акватермального комплекса. Объект разместится на месте бывшего недостроенного ледового катка, в непосредственной близости от цирка, спортивных сооружений и жилых кварталов — это обеспечит удобный доступ для жителей города.

Комплекс будет включать термальные и соляные бассейны, функционирующие круглый год. Здание спроектировано в стиле неоклассицизма с использованием сдержанных, спокойных цветов. Проект полностью соответствует генеральному плану Севастополя и предусматривает наличие собственных очистных сооружений, а также системы аварийного слива воды.

Напомним, ранее проект рассматривался на предыдущем заседании совета, однако тогда материалы были направлены на доработку — требовалось улучшить дизайн фасада и входной группы. Все замечания со стороны экспертов учтены: облик здания скорректирован, пересмотрено оформление входной зоны и фасадов, также будут высажены кипарисы для ограждения территории.

Акватермальный комплекс имеет большой потенциал стать новой точкой притяжения для жителей и гостей города. Это закрытое пространство, ориентированное на поддержание здоровья и отдых граждан. В то же время открытые зоны могут быть адаптируемыми и мобильными. Главное — чтобы архитектурные решения соответствовали современным стандартам и гармонично вписались в городской ландшафт, создав комфортную и привлекательную среду для всех посетителей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. заместителя губернатора Севастополя Максима Жукалова.

Ранее члены архитектурно-художественного совета уже отметили актуальность строительства подобных объектов в Севастополе, указав на их значение как для повышения качества жизни горожан, так и для развития туристической инфраструктуры и привлечения инвестиций. Теперь, после доработки эскизного проекта, начнется активная стадия его непосредственной реализации.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя