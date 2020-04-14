В Севастополе официально запретят торговать стройматериалами, но...

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, сообщает портал INFORMER, намерен запретить торговлю стройматериалами в торговых залах, но при этом сохранится возможность их доставки на дом.

Чётко было определено, что возможна либо дистанционная доставка стройматериалов, либо их производство. Торговля ими в торговых залах была запрещена. Тем не менее это происходит. Я отдельно сейчас ещё в указ губернатора пропишу, что запрещена торговля в торговых залах строительными материалами, – заявил врио губернатора.

По словам чиновника, за нарушение запрета юридические лица будут подвергаться штрафам в размере от 300 до 500 тысяч рублей.