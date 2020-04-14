Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе официально запретят торговать стройматериалами, но…

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастополе официально запретят торговать стройматериалами, но...
иллюстрация: zapusti.biz

В Севастополе официально запретят торговать стройматериалами, но…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:27 14.04.2020

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, сообщает портал INFORMER, намерен запретить торговлю стройматериалами в торговых залах, но при этом сохранится возможность их доставки на дом.

Чётко было определено, что возможна либо дистанционная доставка стройматериалов, либо их производство. Торговля ими в торговых залах была запрещена. Тем не менее это происходит. Я отдельно сейчас ещё в указ губернатора пропишу, что запрещена торговля в торговых залах строительными материалами, – заявил врио губернатора. 

По словам чиновника, за нарушение запрета юридические лица будут подвергаться штрафам в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

В Севастополе официально запретят торговать стройматериалами, но...

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.