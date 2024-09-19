В Севастополе официально завершился купальный сезон. Итоги лета — МЧС России

Купальный сезон в Севастополе действовал с 15 июня по 15 сентября. Об итогах этого периода рассказал руководитель отделения безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Севастополю Дмитрий Зубарев:

В 2024 году на территории Севастополя, в соответствии с Постановлением Правительства, официально функционировало 27 пляжей. За купальный сезон было зарегистрировано 9 происшествий на воде, в 2023 – 20. Гибели детей не допущено. К сожалению, без жертв на водных объектах этим летом не обошлось: 9 человек погибло. Это более чем вполовину меньше, чем в прошлом году. Все несчастные случаи были связаны с купанием в неустановленных местах и с нарушением правил безопасности, – озвучивает цифры статистики специалист.

Был во время купального сезона и случай спасения на воде. Мужчина 1985 года рождения прыгнул со скалы в районе пляжа Яшмовый на Фиоленте – получил травму позвоночника. Катером спасатели доставили его на набережную Балаклавы и передали бригаде медиков для госпитализации.

Завершение купального сезона не означает, что пляжи теперь посещать нельзя. Однако следует помнить, что до открытия нового сезона операторы оборудованных зон отдыха имеют право не только приостановить оказание ряда услуг сервиса посетителям, но и снять меры обеспечения безопасности на воде. Дежурство матросов-спасателей (а это нанятый операторами персонал, не из числа сотрудников МЧС России) на пляжах может быть отменено их администрацией. Поэтому, отправляясь на море сейчас, гражданам важно понимать, что за свою безопасность они несут ответственность в первую очередь самостоятельно.

С целью снижения числа происшествий на водоёмах региона инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Севастополю в течение сезона активно проводили профилактические патрулирования и межведомственные морские рейды. Также вели просветительскую работу с отдыхающими на пляжах и в детских оздоровительных лагерях, проводили праздники безопасности в детских садах. Мероприятия по повышению культуры безопасности будут продолжены – в нашем регионе такая работа актуальна почти круглогодично, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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