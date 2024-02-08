В Севастополе оформить документы на службу по контракту помогают инструкторы пункта отбора

В Севастополе продолжает работать пункт отбора на военную службу по контракту. Ежедневно в нём подают заявления и проходят тестирование десятки будущих защитников Родины. Пункт отбора — отправная точка для всех, кто решил связать свою жизнь со службой в Вооружённых силах РФ. Среди кандидатов – как опытные бойцы, так и те, для кого это первый контракт.

Узнать подробнее о порядке прохождения отбора, необходимых документах, льготах и гарантиях помогут квалифицированные инструкторы.

Заключить контракт я решил, равняясь на пример своих героических предков. Оба моих дедушки – военнослужащие, капитаны, один из них был дирижёром военного оркестра. Поэтому, окончив Севастопольский колледж сервиса и торговли, я принял решение подписать контракт, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя инструктора пункта отбора Никита.

Родители позитивно отнеслись к решению и очень поддерживают сына.

Я люблю свою страну и готов встать на её защиту, ведь настоящий патриотизм – это чувство внутри каждого из нас, побуждающее быть с Родиной и служить ей, – отмечает военнослужащий.

По его словам, ежедневно в пункт отбора приходят десятки мужчин. Большинство желающих заключить контракт имеют за плечами боевой опыт.

В пункте отбора я занимаюсь делопроизводством и полным сопровождением кандидатов, желающих заключить контракт: от момента подачи документов до убытия в часть. В основном приходят мужчины среднего возраста, очень мотивированные и патриотичные, и что немаловажно – в отличной физической форме. Очень многие кандидаты хотят служить на кораблях, но это и не удивительно, город у нас морской, — подчёркивает Никита.

Получить необходимую информацию о военной службе можно в районных комиссариатах, по месту жительства, также можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту.

Для мужчин, которые идут служить по контракту, на федеральном уровне предусмотрена выплата в соответствии с указом Президента в размере 195 тысяч. На региональном уровне губернатором выплата предусмотрена в размере 200 тысяч и четыре сотки земли для всех, кто будет принимать участие в СВО, — сообщила заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Севастополе Татьяна Харланова.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 социальных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя