В Севастополе оформить документы на службу по контракту помогают инструкторы пункта отбора

Пункт отбора военнослужащих по контракту — отправная точка для всех, кто решил связать свою жизнь со службой в Вооружённых силах РФ. Среди кандидатов — как опытные бойцы, так и те, для кого это первый контракт. Узнать подробнее о порядке прохождения отбора, необходимых документах, льготах и гарантиях помогут квалифицированные инструкторы.

Заключить контракт я решил, равняясь на друзей и старших товарищей. Многие уже заключили второй контракт и отзываются об опыте исключительно положительно. Поэтому, окончив Севастопольский государственный университет, я сразу принял решение подписать контракт, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя инструктора пункта отбора Андрея.

Мужчина признаëтся, что в нынешней ситуации молодым людям нельзя оставаться в стороне:

Пока молод и полон сил, ты должен внести свой вклад и встать на защиту Родины. Считаю, что мои навыки и квалификация здесь пригодились большому числу людей, чему я, безусловно, рад. В любой момент я готов присоединиться к товарищам в зоне спецоперации.

По его словам, ежедневно в пункт отбора приходят десятки мужчин. Большинство желающих заключить контракт осваивают профессию военного с нуля.

На сегодняшний день процедура заключения контракта максимально упрощена. Кандидаты приносят документы, проходят тестирование и собеседование с психологом. Также обязательный этап отбора — сдача нормативов по физической подготовке и прохождение медицинской комиссии. По результатам всех испытаний кандидату предложат несколько специальностей на выбор, — сообщил Андрей.

В учебном центре военнослужащие по контракту получают денежное довольствие в размере от 30 до 45 тысяч рублей, при заключении контракта на срок от одного года – единовременно 195 тысяч рублей. В зоне специальной военной операции в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет денежное довольствие для контрактников составляет от 170 до 200 тысяч рублей; за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника – от 50 тысяч до 1 млн рублей; за каждый км продвижения в составе штурмовых отрядов – 50 тысяч рублей. Существуют также ежедневные выплаты за участие в активных наступательных действиях – 8 тысяч рублей.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 социальных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за наём жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя