В Севастополе оформить соцвыплаты и пособия можно в отделениях МФЦ

Департамента труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя напоминает, что оформить социальные выплаты и пособия можно не только в органах социальной защиты по месту проживания, но и в отделениях МФЦ. Так, в районных управлениях труда и соцзащиты прием документов на оформление выплат ведется:

по «живой» очереди;

по электронной записи ( http://dszn.sev.gov.ru/eservice/social/

В отделениях МФЦ:

по электронной записи через личный кабинет ( https://мфц92.рф/appointment/ )

КАКИЕ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ МОЖНО ОФОРМИТЬ ЧЕРЕЗ МФЦ:

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

ежемесячная выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу и службу по призыву;

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком 3-х лет;

пособие на ребенка;

ГСП малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;

ежемесячная компенсационная выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организаций;

единоразовая выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по достижению восемнадцатилетнего возраста;

пособие по уходу за ребенком-инвалидом в период его санаторно-курортного лечения;

ежемесячная помощь лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического заболевания, на уход за ним;

льготы по оплате ЖКУ и услуг связи;

ЕДВ;

разовая денежная помощь ко Дню Победы 9 мая;

субсидия на оплату ЖКУ;

ежегодная денежная выплата почетным донорам;

оздоровление детей льготных категорий;

ежемесячная денежная компенсация инвалидам вследствие военной травмы, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;

единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении у них поствакцинального осложнения;

формирование пакета документов, необходимого для получения ЕГКС;

выдача и продление удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

компенсация расходов по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома отдельным категориям граждан.

ОТДЕЛЕНИЯ МФЦ:

по ссылке — https://мфц92.рф/mfc/

ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: