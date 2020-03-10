В Севастополе оформить соцвыплаты и пособия можно в отделениях МФЦ

Департамента труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя напоминает, что оформить социальные выплаты и пособия можно не только в органах социальной защиты по месту проживания, но и в отделениях МФЦ. Так, в районных управлениях труда и соцзащиты прием документов на оформление выплат ведется:
ежемесячная выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
единовременное пособие беременной жене военнослужащего;
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу и службу по призыву;
пособие по беременности и родам;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком 3-х лет;
пособие на ребенка;
ГСП малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
ежемесячная компенсационная выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организаций;
единоразовая выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по достижению восемнадцатилетнего возраста;
пособие по уходу за ребенком-инвалидом в период его санаторно-курортного лечения;
ежемесячная помощь лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического заболевания, на уход за ним;
льготы по оплате ЖКУ и услуг связи;
ЕДВ;
разовая денежная помощь ко Дню Победы 9 мая;
субсидия на оплату ЖКУ;
ежегодная денежная выплата почетным донорам;
оздоровление детей льготных категорий;
ежемесячная денежная компенсация инвалидам вследствие военной травмы, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;
единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении у них поствакцинального осложнения;
формирование пакета документов, необходимого для получения ЕГКС;
выдача и продление удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
компенсация расходов по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома отдельным категориям граждан.