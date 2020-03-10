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В Севастополе оформить соцвыплаты и пособия можно в отделениях МФЦ

В Севастополе оформить соцвыплаты и пособия можно в отделениях МФЦ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:50 10.03.2020

Департамента труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя напоминает, что оформить социальные выплаты и пособия можно не только в органах социальной защиты по месту проживания, но и в отделениях МФЦ. Так, в районных управлениях труда и соцзащиты прием документов на оформление выплат ведется:

В отделениях МФЦ:

КАКИЕ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ МОЖНО ОФОРМИТЬ ЧЕРЕЗ МФЦ:

  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
  • ежемесячная выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
  • единовременное пособие беременной жене военнослужащего;
  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу и службу по призыву;
  • пособие по беременности и родам;
  • единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
  • единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
  • ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком 3-х лет;
  • пособие на ребенка;

ГСП малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;

  • ежемесячная компенсационная выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организаций;
  • единоразовая выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по достижению восемнадцатилетнего возраста;
  • пособие по уходу за ребенком-инвалидом в период его санаторно-курортного лечения;
  • ежемесячная помощь лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического заболевания, на уход за ним;
  • льготы по оплате ЖКУ и услуг связи;
  • ЕДВ;
  • разовая денежная помощь ко Дню Победы 9 мая;
  • субсидия на оплату ЖКУ;
  • ежегодная денежная выплата почетным донорам;
  • оздоровление детей льготных категорий;
  • ежемесячная денежная компенсация инвалидам вследствие военной травмы, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;
  • единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении у них поствакцинального осложнения;
  • формирование пакета документов, необходимого для получения ЕГКС;
  • выдача и продление удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  • компенсация расходов по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома отдельным категориям граждан.

ОТДЕЛЕНИЯ МФЦ:

по ссылке — https://мфц92.рф/mfc/

ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:

  • Балаклавский район – ул. Урицкого,2
  • Ленинский район – ул.Пушкина,2
  • Гагаринский район – ул.ПОР, 8
  • Нахимовский район – ул.Рабочая,3
  • Северная сторона – ул. Леваневского, 24

В Севастополе оформить соцвыплаты и пособия можно в отделениях МФЦ

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