В Севастополе огнеборцы два с половиной часа тушили пожар

7 мая в 10 часов 18 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России в Севастополе поступило сообщение о то, что по улице Галины Петровой горит пристройка и часть деревянного жилого дома.

Жильцы эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. В процессе ликвидации пожара из огня эвакуировали 16 баллонов – 10 с кислородом и 6 газовых. Целостность одного из них была нарушена, в результате произошел взрыв и увеличил площадь пожара с 60 квадратных метров до 100. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. В ходе тушения была угроза распространения пламени на соседние здания, однако, благодаря грамотным действиям спасателей, пожар был локализован. Ликвидировать открытое горение удалось в 12:45. Полная ликвидация последствий пожара – 16:48. На месте также работали службы 102, 103, 104, представители руководства чрезвычайного ведомства, следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Севастополю, — сообщили в ГУ МЧС России в Севастополе.

Всего к ликвидации последствий пожара привлекалось 44 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 24 человека и 6 единиц техники.

По поручению Временно исполняющего обязанности Губернатора города Севастополя дальнейшей судьбой граждан, пострадавших от пожара и вопросом по их временному размещению будет заниматься Департамент труда и социальной защиты Правительства города Севастополя.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе