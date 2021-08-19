В Севастополе огнеборцы тушили крупный пожар на территории частного домовладения

19 августа в 5 часов 36 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что по улице Абрикосовой на территории частного домовладения случился пожар.

Прибыв к месту происшествия было установлено: огнём охвачены две комнаты и крыша одноэтажного дома. Площадь пожара составляет 80 квадратных метров. Дополнительно на тушение была направлена спецтехника 1 и 4 пожарно-спасательных частей из Ленинского и Балаклавского районов города. Сформировав звенья газодымозащитной службы, спасатели приступили к разведке помещений, одновременно с этим проводя действия по ликвидации возгорания. Хозяин до прибытия огнеборцев сумел самостоятельно выбраться из комнаты через окно, так как выход в коридор был невозможен из-за едкого дыма и высокой температуры. От медицинской помощи он отказался. Для доступа к скрытым очагам пожара спасатели провели разбор кровли. В кратчайший срок удалось локализовать и устранить открытое горение, не допустив распространения пламени на нетронутые огнём помещения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В 8 часов 7 минут пожар был полностью ликвидирован. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются. От Главного управления МЧС России по городу Севастополю было задействовано 4 единицы техники и 12 человек личного состава.