В Севастополе огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в частном домовладении

15 декабря в полдень в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что в садоводческом товариществе «Каравай» горит частный дом.

К месту выдвинулись силы МЧС России: два отделения 6-й пожарно-спасательной части, одно отделение 4-й пожарно-спасательной части, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, а также автоцистерна добровольной пожарной дружины. По прибытии подразделения установили, что горят кровля и мансарда трехэтажного частного жилого дома. На тушение подали 2 ствола Б. В кратчайший срок пожар локализовали и устранили открытое горение. В 14 часов 35 минут пожар ликвидировали полностью, его площадь составила 80 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.