Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе ограничат продажи алкоголя в многоквартирных домах
Новости Республики
В Севастополе ограничат продажи алкоголя в многоквартирных домах
фото: stocksnap.io

В Севастополе ограничат продажи алкоголя в многоквартирных домах

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:32 12.12.2025

В Севастополе готовятся к принятию изменения в закон города № 93-ЗС, направленные на повышение безопасности и комфорта жителей многоквартирных домов. Проект закона внесен губернатором вместе с группой депутатов в Законодательное Собрание.

Работа над документом по поручению Михаила Развожаева велась долго и тщательно: законопроект проходил детальную проработку совместно с депутатами Законодательного Собрания с учетом обращений горожан.

Основной задачей стало соблюдение баланса интересов жителей и предпринимателей, чтобы сохранить условия для развития бизнеса и при этом обеспечить тишину, порядок и безопасность в жилых районах.

Главные изменения касаются работы кафе, баров и буфетов, расположенных в многоквартирных домах. После одобрения документа, розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в таких заведениях разрешена только с 10:00 до 22:00 и только при соблюдении ряда обязательных условий.

Узнайте больше:  «Севастопольгаз» теперь управляет «Цифровыми инновациями»: работа с платежами возобновлена, условия для абонентов не изменились

Также устанавливается порядок выдачи документов для сезонных зон обслуживания, а органы местного самоуправления получат полномочия определять границы прилегающих территорий, где продажа алкоголя будет запрещена.

Новый закон позволит повысить уровень общественной безопасности, обеспечить жителям тишину и спокойствие в вечернее и ночное время.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.