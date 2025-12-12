В Севастополе ограничат продажи алкоголя в многоквартирных домах

В Севастополе готовятся к принятию изменения в закон города № 93-ЗС, направленные на повышение безопасности и комфорта жителей многоквартирных домов. Проект закона внесен губернатором вместе с группой депутатов в Законодательное Собрание.

Работа над документом по поручению Михаила Развожаева велась долго и тщательно: законопроект проходил детальную проработку совместно с депутатами Законодательного Собрания с учетом обращений горожан.

Основной задачей стало соблюдение баланса интересов жителей и предпринимателей, чтобы сохранить условия для развития бизнеса и при этом обеспечить тишину, порядок и безопасность в жилых районах.

Главные изменения касаются работы кафе, баров и буфетов, расположенных в многоквартирных домах. После одобрения документа, розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в таких заведениях разрешена только с 10:00 до 22:00 и только при соблюдении ряда обязательных условий.

Также устанавливается порядок выдачи документов для сезонных зон обслуживания, а органы местного самоуправления получат полномочия определять границы прилегающих территорий, где продажа алкоголя будет запрещена.

Новый закон позволит повысить уровень общественной безопасности, обеспечить жителям тишину и спокойствие в вечернее и ночное время.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя