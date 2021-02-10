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В Севастополе – 65 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: leo2014, pixabay.com

В Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до 28 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:08 10.02.2021

В Севастополе продолжает действовать режим повышенной готовности и все ограничения, введенные ранее: обязательным является ношение масок в помещениях, соблюдение дистанции, а также рекомендация гражданам категории 65+ минимизировать контакты.

Напомним, с 1 февраля в Севастополе снят ряд ограничений – работают театры и кинотеатры, круглосуточно могут работать заведения общественного питания. Спортивные мероприятия разрешено проводить со зрителями на открытом воздухе при заполнении не более 50% трибун, в закрытых помещениях – 30%. Экскурсии на открытом воздухе можно проводить без ограничений количества участников, а в закрытых помещениях не более 30% от общей вместимости зала, при условии соблюдения масочного режима, дистанции и других санитарных норм, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

В Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до 28 февраля

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