В Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до 28 февраля

В Севастополе продолжает действовать режим повышенной готовности и все ограничения, введенные ранее: обязательным является ношение масок в помещениях, соблюдение дистанции, а также рекомендация гражданам категории 65+ минимизировать контакты.

Напомним, с 1 февраля в Севастополе снят ряд ограничений – работают театры и кинотеатры, круглосуточно могут работать заведения общественного питания. Спортивные мероприятия разрешено проводить со зрителями на открытом воздухе при заполнении не более 50% трибун, в закрытых помещениях – 30%. Экскурсии на открытом воздухе можно проводить без ограничений количества участников, а в закрытых помещениях не более 30% от общей вместимости зала, при условии соблюдения масочного режима, дистанции и других санитарных норм, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.