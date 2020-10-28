В Севастополе ограничили работу общепита

Новые ограничения утвердил оперативный штаб по коронавирусу. Дополнительные меры вводятся по рекомендациям Роспотребнадзора.

Запретить оказание общественного питания с 22.00 до 7.00 утра, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Понятно, что все массовые мероприятия в местах общественного питания проводятся в вечернее время. Сейчас эти групповые мероприятия недопустимы. Это не нанес существенного удара по работе обычных мест общепита. Все что связано с ночным досугом – на время это придется отложить, — цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Запрещается проведение корпоративов и других общественных мероприятий в заведениях общественного питания численностью более 10 человек.

Также запрещается проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах, иных развлекательных и досуговых заведениях, в том числе детских.

Долго анализировали по поводу учебного года. Каникулы у нас начинаются с 31 октября, тем не менее, в связи со складывающейся ситуацией решили продлить каникулы на неделю — до 15 ноября. Это позволит спокойно обследовать всех наших учителей и воспитателей, провести все меры дезинфекции, доукомплектовать рециркуляторами школы, — подчеркнул Губернатор.

Ранее, напомним, в Севастополе был введен обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, в частности, торговых центрах, транспорте. Была приостанавливается деятельность театров, кинотеатров, других зрительных площадок, за исключением спортивных мероприятий, проводимых на открытом воздухе при участии не более 50 человек.

Запрещено проведение государственной регистрации браков в торжественной обстановке с количеством участников более 15 человек, приостановлена деятельность по предоставлению экскурсионных услуг в Севастополе.

Гостиницы и места размещения могут заселять граждан только при наличии результатов обследования COVID-19 методом ПЦР или методом выявления антител, проведенные за 5 дней до заселения.