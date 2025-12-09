В Севастополе охранники супермаркета не смогли задержать грабителя — угрожал канцелярским ножом. А участковый смог

Узнайте больше: В Севастополе установили личность причастного к рассылке ложных сообщений о минировании школы

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Гагаринскому району установил личность подозреваемого и задержал его. В отношении фигуранта следователями территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

