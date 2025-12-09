В Севастополе охранники супермаркета не смогли задержать грабителя — угрожал канцелярским ножом. А участковый смог

В полиции Севастополя рассказали: предварительно установлено, что 67-летний мужчина (столичный гость) пришел в супермаркет под видом покупателя и, выбирая понравившиеся продукты, сразу складывал их в свой рюкзак.
Так у него в сумке оказались: коньяк, горбуша, говядина, жареные орехи и шпроты на общую сумму почти три тысячи рублей. На камерах наблюдения охранники магазина увидели его действия, и, дождавшись злоумышленника у выхода, попросили его пройти в служебное помещение. Однако вместо этого посетитель достал канцелярский нож, пригрозил им и скрылся. Похищенные продукты он успел употребить, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Гагаринскому району установил личность подозреваемого и задержал его. В отношении фигуранта следователями территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г.Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД Севастополя