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В Севастополе задержали посыльного телефонных мошенников, похитившего 3,6 миллиона рублей у пенсионерки
Иллюстрация: 9111.ru

В Севастополе задержали посыльного телефонных мошенников, похитившего 3,6 миллиона рублей у пенсионерки

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 20:28 04.03.2024

В полицию Севастополя обратилась 76-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошеннической схемы «Ваш родственник стал виновником ДТП».

Пенсионерка рассказала, что днём ей позвонила неизвестная женщина, представилась медицинским работником и сообщила, что её дочь стала виновницей дорожной аварии, в которой серьёзно пострадал подросток, и нужны деньги для срочной операции. Позже ей позвонили неизвестные мужчины, которые назвались сотрудниками правоохранительных органов и также потребовали крупные суммы для непривлечения родственницы к уголовной ответственности.

По указанию телефонных мошенников потерпевшая трижды передавала прибывшему курьеру свертки с денежными средствами, в том числе иностранной валютой. Сумма причинённого ущерба составила 3,6 миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УУР УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке спецподразделения СОБР «Сокол» Росгвардии задержали посыльного аферистов. Им оказался 39-летний приезжий, ранее неоднократно судимый за кражи и незаконные операции с наркотиками. Мужчина рассказал, что три года назад приехал в Севастополь с целью трудоустройства, и, поскольку доход разнорабочего его не устраивал, он подыскал дополнительный заработок курьером мошенников. По словам задержанного, за три визита к пенсионерке он перечислил все похищенные деньги анонимным кураторам, за что получил около 150 тысяч рублей.

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В отношении злоумышленника следователем следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до десяти лет лишения свободы. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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