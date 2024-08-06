В Севастополе оклеивают окна городских соцобъектов защитной плёнкой

В Севастополе специалисты продолжают оклейку окон городских социальных объектов специальной защитной плёнкой. Это одна из мер безопасности, которая была утверждена в ходе чрезвычайного заседания Законодательного Собрания.

Понятно, что первоочередная задача — безопасность наших детей, поэтому в приоритетном порядке оклейка окон проводится в детских садах, школах и колледжах. Для оклейки окон применяется специальная полиуретановая пленка толщиной 200 микрон, класса защищённости 4К. Такая прочность обеспечивают защиту от взрывной волны и может выдерживать серьёзные механические нагрузки. По сути, даже если на стекле появится трещина, осколки останутся на плёнке и не разлетятся, а значит, никакого риска для здоровья не будет, – цитирует пресс-служба губернатора Михаила Развожаева.

На сегодня работы выполнены в шести дошкольных учреждениях: детском саду № 2 на улице Николая Музыки, центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш Дом» на улице Кулакова, детском саду № 74 на улице Софьи Перовской, детском саду № 17 на набережной Назукина, детском саду № 103 в Каче, образовательном центре «Бухта Казачья». Работы на остальных объектах продолжаются.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя