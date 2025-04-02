В Севастополе — около 100 вакансий для продавцов

На портале «Работа России» представлено около 100 вакансий продавцов в Севастополе. Работников ищут строительные и продуктовые магазины.

Наибольшее количество вакансий представлено в сети магазинов «ЕдаВода» (ООО «Посейдон»), где требуется 53 продавца-кассира. Соискателям предлагается заработная плата до 65 тысяч рублей, а сама вакансия подходит в том числе для людей с инвалидностью.

Сеть строительных гипермаркетов «УютСтрой» приглашает на работу внимательных и вежливых продавцов-консультантов. Предлагают заработную плату до 50 тысяч рублей.

В продуктовый магазин «Меркурий» нужны ответственные продавцы. Предоставляется социальный пакет. Опыт работы не требуется. Заработная плата – до 40 тысяч рублей.

В парке возле торгового центра «Муссон» открыта вакансия продавца мороженого. С приходом весны растет спрос на освежающие лакомства, поэтому торговая точка приглашает на работу коммуникабельных сотрудников. Заработная плата – до 40 тысяч рублей.

Все подробности об этих и других вакансиях доступна каждому севастопольцу на портале «Работа России».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя