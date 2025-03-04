В Севастополе ООО «Цифровые инновации» обновил квитанции на оплату коммунальных услуг

Расчетный центр ООО «Цифровые инновации» уведомил абонентов об обновлениях в квитанциях на оплату коммунальных услуг.

Для удобства чтения увеличили шрифт. Также появились QR-коды для быстрого доступа в личный кабинет «Цифровых инноваций», где можно проверить начисления и оплатить счета в несколько кликов. Также есть QR-код для входа в приложение «Госуслуги.Дом», через которое также можно оплачивать коммунальные услуги.

Появилась новая колонка «Расчетная пеня» — там указана пеня, рассчитанная на момент оплаты квитанции. Она формируется в соответствии с законодательством и показывает сумму возможных начислений за просрочку платежа.

Обновленная квитанция доступна в личных кабинетах с 1 марта. Бумажные — обещают доставлять в почтовые ящики до 10-го числа.

источник: «Севастопольская газета»