В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков

В Севастополе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Балаклавскому району пресекли противоправную деятельность местного наркосбытчика.
Ранее оперативникам стало известно, что 28-летний житель может быть причастен к сбыту наркотических средств и психотропных веществ. В результате реализации полученной информации сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте совершения преступления в тот момент, когда он сбывал синтетический наркотик. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанного денежные средства, добытые преступным путём. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что наркотики, которые он сбыл, были приобретены им бесконтактным способом на одном из сайтов теневого сегмента сети Интернет, — рассказали подробности в УМВД по г. Севастополю.
За незаконные операции с наркотиками в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Наркосбытчику грозит от четырех до 8 лет лишения свободы.
Фото: УМВД по г. Севастополю.
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