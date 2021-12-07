В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков

В Севастополе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Балаклавскому району пресекли противоправную деятельность местного наркосбытчика.

Ранее оперативникам стало известно, что 28-летний житель может быть причастен к сбыту наркотических средств и психотропных веществ. В результате реализации полученной информации сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте совершения преступления в тот момент, когда он сбывал синтетический наркотик. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанного денежные средства, добытые преступным путём. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что наркотики, которые он сбыл, были приобретены им бесконтактным способом на одном из сайтов теневого сегмента сети Интернет, — рассказали подробности в УМВД по г. Севастополю.