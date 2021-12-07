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В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков

В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:52 07.12.2021

В Севастополе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Балаклавскому району пресекли противоправную деятельность местного наркосбытчика.

Ранее оперативникам стало известно, что 28-летний житель может быть причастен к сбыту наркотических средств и психотропных веществ. В результате реализации полученной информации сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте совершения преступления в тот момент, когда он сбывал синтетический наркотик. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанного денежные средства, добытые преступным путём. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что наркотики, которые он сбыл, были приобретены им бесконтактным способом на одном из сайтов теневого сегмента сети Интернет, — рассказали подробности в УМВД по г. Севастополю.

В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков

За незаконные операции с наркотиками в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ.  Наркосбытчику грозит от четырех до 8 лет лишения свободы.

В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков

Фото: УМВД по г. Севастополю.

В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков

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