Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе определили лучшего водителя троллейбуса

crimeapress_news

В Севастополе определили лучшего водителя троллейбуса

В Севастополе определили лучшего водителя троллейбуса

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 22:02 15.10.2020

Победитель был определен в рамках XV городской конкурс «Мастера Севастополя». Лучшим стал водитель троллейбуса третьего класса Василий Фоменко.

Соревнования состоялись 15 октября на территории ДЕПО №2 ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова». Свое профессиональное мастерство показывали 16 человек. Судьи оценивали знание теоретического материала и практические навыки участников. Среди заданий конкурса – экзамен участников на знание правил дорожного движения и устройство троллейбуса, а также должностной инструкции и практика вождения, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Победители соревнований и номинаций получили денежные призы. Главный победитель — может претендовать на повышение классности.

Большая часть среди водителей троллейбусов – это женщины. К сожалению, среди водителей автобусов, у нас только один водитель женщина. Так исторически сложилось в связи с тем, что еще со времен СССР повелось так, что водители автобусов сами обслуживали автобусы. А троллейбусные управления имели ремонтные базы и поэтому водитель не обслуживал троллейбус. Поэтому в эту профессию шли учиться в основном женщины. На сегодняшний день мы в троллейбусном управлении ремонтируем и автобусы, и троллейбусы, поэтому водители к этому не привлекаются. Но пока водители автобусов не слишком привлекательная профессия среди женщин, — рассказал заместитель директора ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» по эксплуатации Алексей Кобышев.

В Севастополе определили лучшего водителя троллейбуса В Севастополе определили лучшего водителя троллейбуса В Севастополе определили лучшего водителя троллейбуса В Севастополе определили лучшего водителя троллейбуса

Ежегодно в ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» обучают порядка четырех групп водителей троллейбусов. В одной группе может быть от 12 до 20 человек. Всего, на сегодняшний день, на предприятии работают порядка 300 водителей троллейбусов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе определили лучшего водителя троллейбуса

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.