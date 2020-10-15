В Севастополе определили лучшего водителя троллейбуса

Победитель был определен в рамках XV городской конкурс «Мастера Севастополя». Лучшим стал водитель троллейбуса третьего класса Василий Фоменко.

Соревнования состоялись 15 октября на территории ДЕПО №2 ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова». Свое профессиональное мастерство показывали 16 человек. Судьи оценивали знание теоретического материала и практические навыки участников. Среди заданий конкурса – экзамен участников на знание правил дорожного движения и устройство троллейбуса, а также должностной инструкции и практика вождения, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Победители соревнований и номинаций получили денежные призы. Главный победитель — может претендовать на повышение классности.

Большая часть среди водителей троллейбусов – это женщины. К сожалению, среди водителей автобусов, у нас только один водитель женщина. Так исторически сложилось в связи с тем, что еще со времен СССР повелось так, что водители автобусов сами обслуживали автобусы. А троллейбусные управления имели ремонтные базы и поэтому водитель не обслуживал троллейбус. Поэтому в эту профессию шли учиться в основном женщины. На сегодняшний день мы в троллейбусном управлении ремонтируем и автобусы, и троллейбусы, поэтому водители к этому не привлекаются. Но пока водители автобусов не слишком привлекательная профессия среди женщин, — рассказал заместитель директора ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» по эксплуатации Алексей Кобышев.

Ежегодно в ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» обучают порядка четырех групп водителей троллейбусов. В одной группе может быть от 12 до 20 человек. Всего, на сегодняшний день, на предприятии работают порядка 300 водителей троллейбусов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя