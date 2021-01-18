В Севастополе определили места для купания в праздник Крещения Господня

В этом году в Севастополе определено семь официальных мест, на которых планируется создание купелей в период празднования Крещения Господня.

В частности, омовение можно будет совершить на территории федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», в районе яхт-клуба (причал № 286) в бухте Казачьей, в районе причала «Радиогорка», на пляжах «Омега», «Мыс Хрустальный» и «Городской» в Балаклаве, а также на набережной гарнизонного пляжа в пос. Кача, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В день Крещения Господня в утвержденных местах будут дежурить медики, водолазы МЧС России, инспекторы ГИМС, городские спасатели и представители экстренных служб.

Стоит отметить, что купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может произойти спазм сосудов или микроинсульт, а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания.

Спасатели настоятельно рекомендуют верующим погружаться в воду только в специально подготовленных местах и соблюдать все меры предосторожности!