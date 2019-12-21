В Севастополе определили победителей премии «Спортсмен года-2019»

Премия «Спортсмен года-2019» — региональная. В Севастополе её проводят в пятый раз. В этом году экспертным жюри конкурса «Спортсмен года» были получены заявки от почти двухсот номинантов. По словам директора Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Дмитрия Карпова, в 2019 году стало больше как номинаций, так и участников.

В номинации олимпийских видов спорта у нас было представлено более двадцати заявок, из которых мы выбрали трёх победителей. Это конкуренция настоящих спортивных состязаний. Все заслуги, все награды спортсменов, которые они завоевали за последний год — все они идут в копилку, и считается общее количество балов. И первая тройка по наибольшему количеству баллов и стала призёрами. Например, Анастасия Долгова, наша знаменитая спортсменка по олимпийским видам спорта, набрала почти тысячу баллов. В то время как другие спортсмены около трёхсот, четырёхсот. Конечно, в первую очередь, в зачёт идут мировые и международные награды. Чем больше таковых, тем больше баллов. И тем больше шансов у спортсмена попасть в одну из наших самых сильных номинаций — «Гран-при», — цитирует Дмитрия Карпова пресс-служба ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя». — Все призёры и победители в качестве подарка получили именную плакетку и кубок, а также — это одно из нововведений этого года — денежный сертификат на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

В каждой из 18 номинаций премии жюри определило самых успешных. Всего награды получили 105 человек — здесь .