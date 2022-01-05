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В Севастополе определили победителей Кубка города по ММА

В Севастополе определили победителей Кубка города по ММА

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 14:07 05.01.2022

В Севастополе в зале спортклуба «Муссон» прошел розыгрыш VI Открытого Кубка города по смешанному боевому единоборству MMA, посвященного Дню героев Отечества.

В турнире приняли участие спортсмены из Симферополя, Ялты, Евпатории, Феодосии, Белогорска, Бахчисарая и представители севастопольских спортивных школ – около сотни бойцов. Спортсмены соревновались как в личном, так и в командном зачете, — сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Главный приз турнира – Кубок Федерации СБЕ ММА Севастополя – за победу в общекомандном зачете достался севастопольской «Анаконде» (старший тренер – Захар Кучерявый). Второе место заняла симферопольская «Борода» (тренер – Энвер Аблякимов), третье – евпаторийская «Боевая Русь» (тренер – Михаил Сидоров).

В Севастополе определили победителей Кубка города по ММА В Севастополе определили победителей Кубка города по ММА В Севастополе определили победителей Кубка города по ММА

Также были награждены спортсмены за лучшую технику, за волю к победе и за самый быстрый бой.

Всем призерам были вручены кубки, медали и памятные подарки.

фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Источник: «Крымский спорт»

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