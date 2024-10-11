В Севастополе определили победителей регионального полуфинала Всероссийского конкурса «Флагманы образования»

В Севастополе завершились двухдневные конкурсные испытания регионального полуфинала всероссийского конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это конкурс для профессионального и карьерного роста управленцев в сфере образования, талантливых педагогов и перспективных молодых студентов всех направлений обучения старше 18 лет, а также предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность.

24 севастопольца прошли дистанционный отбор и соревновались за звание лучших и возможность представлять Город-Герой на Всероссийском этапе. В рамках регионального полуфинала конкурсанты прошли три испытания и собеседование с руководителем департамента образования и науки. Команда экспертов оценивала личностные качества участников, их профессиональный опыт, умение работать в команде.

Победителями регионального полуфинала конкурса стали Наталия Козориз, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начального обучения школы № 22 им. Н.А. Острякова; Татьяна Еремеева, директор школы № 20; Ирина Цысь, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель химии школы № 25 им. М.С. Драпушко.

Мой девиз: «Действуй! Только вперед!». Первый раз приняла участие в конкурсе «Флагманы образования». Я искренне благодарна своей школе и коллективу за поддержку. Конкурс помог проявить качества лидера. Спасибо организаторам и участникам, атмосферу невозможно передать словами, энергия и знания, полученные здесь – дорого стоят, – отмечает Наталия Козориз.

Татьяна Еремеева не так давно возглавила школу № 20 в селе Андреевка.

Стремление созидать, улучшать, упорство, настойчивость — это те качества, благодаря которым я стала победителем. Творческая атмосфера, профессиональная конкуренция, достойные соперники конкурса позволили каждому участнику раскрыть свои таланты, продемонстрировать умение работать командой. Каждый учитель, заместитель директора, директор должны верить в себя! Я горжусь тем, что я – флагман образования Севастополя, – говорит Татьяна Еремеева.

Ирина Цысь участвовала в конкурсе уже второй раз подряд. В этом году ей удалось стать победителем.

Мое кредо — вера в свои силы, стремление к саморазвитию и постоянное обучение. Конкурс дает возможность проверить свои силы, понять куда расти. Россия — страна возможностей, а Флагманы образования — это возможность сделать образование страны лучшим и конкурентоспособным, – считает Ирина Цысь.

Теперь победителям предстоит подготовка к финальному федеральному туру, где севастопольцы будут соревноваться с управленцами из других регионов. Сильнейшие попадут в кадровый резерв российской системы образования. Также в рамках регионального полуфинала состоялся образовательный интенсив в виде деловой игры «Недетективные истории» (Новый взгляд на заседание Штаба по воспитательной работе).

Напомним, Всероссийский конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Минпросвещения России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя