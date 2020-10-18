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В Севастополе определили победителя II этапа конкурса «Народный участковый»
На фото пресс-служба УМВД по г. Севастополю: Татьяна Алымова

В Севастополе определили победителя II этапа конкурса «Народный участковый»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:22 18.10.2020

В Севастополе, с помощью онлайн голосования на сайте УМВД горожане в I и II этапах конкурса выбирали лучших, по их мнению, участковых уполномоченных полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Севастополю, в результате голосования во II этапе победителем регионального конкурса стала участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Балаклавскому району подполковник полиции Татьяна Алымова, второе место занял участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Балаклавскому району майор полиции Сергей Снегирёв и третье место – участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ленинскому району майор полиции Евгений Штепа.

Победитель региональных этапов конкурса «Народный участковый» подполковник полиции Татьяна Алымова будет представлять наш город в финале конкурса на федеральном уровне, — уточняет пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

В Севастополе определили победителя II этапа конкурса «Народный участковый»

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