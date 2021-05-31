Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В Севастополе определили территории, которые благоустроят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

crimeapress_news



реклама в крыму
В Севастополе определили территории, которые благоустроят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

В Севастополе определили территории, которые благоустроят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 20:23 31.05.2021

С 26 апреля по 30 мая в Севастополе, как и во всех регионах России, проходило голосование за благоустройство общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Севастопольцы выбирали парки, которые будут благоустроены в следующем году.

Важно, что в этом году выбрать зеленую зону для благоустройства могли жители не только четырех самых крупных районов Севастополя, но и всех десяти муниципальных округов.

Еще одна особенность голосования в 2021 году — создание единой федеральной платформы gorodsreda.ru, на которой онлайн голосовали все жители страны.

По словам директора департамента городского хозяйства Севастополя, в Городе-Герое проголосовало около тридцати одной тысячи человек.

Сегодня на заседании межведомственной комиссии подведены итоги проведения рейтингового голосования по отбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, и утверждены результаты голосования. Победителями стали десять общественных территорий, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Горлова.

Общественные пространства-победители:

  • Ленинский муниципальный округ — зеленая зона в районе дома по ул. Генерала Острякова, 106;
  • Гагаринский муниципальный округ — зеленая зона между домами по проспекту Октябрьской революции, 32-40;
  • Балаклавский муниципальный округ — сквер по ул. Новикова, 30
  • Нахимовский муниципальный округ — зеленая зона в пос. Любимовка, ул. Федоровской, 47-49;
  • Андреевский муниципальный округ — с. Андреевка, скейт-площадка в парке «Прибрежный»;
  • Верхнесадовский муниципальный округ — с. Верхнесадовое, зеленая зона в районе ул. Севастопольская, 64А;
  • Качинский муниципальный округ — с. Полюшко, сквер у памятника погибшим землякам;
  • Орлиновский муниципальный округ — с. Орлиное, спортивная площадка ГТО на ул. Молодежная;
  • Терновский муниципальный округ — с. Терновка, зеленая зона между ул. Солнечная и ул. Подгорная;
  • город Инкерман — детская площадка у дома культуры.

Напомним, что до 26 апреля 2021 года департамент городского хозяйства при участии представителей муниципальных округов проводил встречи с жителями города, на которых они высказывали свои пожелания по благоустройству территорий, которые участвовали в голосовании.

Руководитель профильного департамента отметил, что в ближайшее время будут созданы рабочие группы, которые займутся разработкой концепций благоустройства территорий-победителей с учетом пожеланий севастопольцев. После окончательно сформированных «народных техзаданий» их еще раз обсудят с жителями, после чего будут заключены договоры с подрядчиками на проектирование. Строительные работы планируется начать в следующем году.

Финансирование работ, говорит Евгений Горлов, планируется как в рамках национального проекта, так и в рамках городского и муниципальных бюджетов.

В Севастополе определили территории, которые благоустроят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.