В Севастополе определили территории, которые благоустроят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

С 26 апреля по 30 мая в Севастополе, как и во всех регионах России, проходило голосование за благоустройство общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Севастопольцы выбирали парки, которые будут благоустроены в следующем году.

Важно, что в этом году выбрать зеленую зону для благоустройства могли жители не только четырех самых крупных районов Севастополя, но и всех десяти муниципальных округов.

Еще одна особенность голосования в 2021 году — создание единой федеральной платформы gorodsreda.ru, на которой онлайн голосовали все жители страны.

По словам директора департамента городского хозяйства Севастополя, в Городе-Герое проголосовало около тридцати одной тысячи человек.

Сегодня на заседании межведомственной комиссии подведены итоги проведения рейтингового голосования по отбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, и утверждены результаты голосования. Победителями стали десять общественных территорий, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Горлова.

Общественные пространства-победители:

Ленинский муниципальный округ — зеленая зона в районе дома по ул. Генерала Острякова, 106;

Гагаринский муниципальный округ — зеленая зона между домами по проспекту Октябрьской революции, 32-40;

Балаклавский муниципальный округ — сквер по ул. Новикова, 30

Нахимовский муниципальный округ — зеленая зона в пос. Любимовка, ул. Федоровской, 47-49;

Андреевский муниципальный округ — с. Андреевка, скейт-площадка в парке «Прибрежный»;

Верхнесадовский муниципальный округ — с. Верхнесадовое, зеленая зона в районе ул. Севастопольская, 64А;

Качинский муниципальный округ — с. Полюшко, сквер у памятника погибшим землякам;

Орлиновский муниципальный округ — с. Орлиное, спортивная площадка ГТО на ул. Молодежная;

Терновский муниципальный округ — с. Терновка, зеленая зона между ул. Солнечная и ул. Подгорная;

город Инкерман — детская площадка у дома культуры.

Напомним, что до 26 апреля 2021 года департамент городского хозяйства при участии представителей муниципальных округов проводил встречи с жителями города, на которых они высказывали свои пожелания по благоустройству территорий, которые участвовали в голосовании.

Руководитель профильного департамента отметил, что в ближайшее время будут созданы рабочие группы, которые займутся разработкой концепций благоустройства территорий-победителей с учетом пожеланий севастопольцев. После окончательно сформированных «народных техзаданий» их еще раз обсудят с жителями, после чего будут заключены договоры с подрядчиками на проектирование. Строительные работы планируется начать в следующем году.

Финансирование работ, говорит Евгений Горлов, планируется как в рамках национального проекта, так и в рамках городского и муниципальных бюджетов.