В Севастополе определили ТОП-3 популярных государственных услуг на портале

Благодаря переводу массовых социально значимых услуг (МСЗУ) в электронный вид через портал «Госуслуги» жителям Севастополя больше не придется посещать различные государственные инстанции, что упростит и ускорит подачу заявлений.

1. Назначение и выплата пособия на ребенка — подано более 7570 заявлений, из которых около 96% — в электронном виде;

2. Назначение единовременной выплаты детям школьного возраста — подано около 4760 заявлений, из которых около 95% — в электронном виде;

3. Государственная регистрация заключения брака — подано около 3400 заявлений, из которых около 72% — в электронном виде.

Указанные показатели свидетельствуют не только о высоком уровне цифровизации государственных услуг в Севастополе, но и об активном использовании жителями города современных технологий для решения повседневных задач и экономии личного времени, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления — начальника отдела развития инфраструктуры электронного правительства Владимира Заячникова.

Одним из многочисленных преимуществ подачи заявлений с помощью портала «Госуслуги» является возможность ознакомиться с порядком предоставления услуг и отследить статус заявления в личном кабинете.

Предоставление государственных услуг в электронном виде осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя