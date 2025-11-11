Прямо сейчас:
В Севастополе определили ТОП-3 популярных государственных услуг на портале
источник иллюстрации: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:26 11.11.2025

Благодаря переводу массовых социально значимых услуг (МСЗУ) в электронный вид через портал «Госуслуги» жителям Севастополя больше не придется посещать различные государственные инстанции, что упростит и ускорит подачу заявлений.

ТОП-3 актуальных услуг по состоянию на 10 ноября:

 1. Назначение и выплата пособия на ребенка — подано более 7570 заявлений, из которых около 96% — в электронном виде;
2. Назначение единовременной выплаты детям школьного возраста — подано около 4760 заявлений, из которых около 95% — в электронном виде;
3. Государственная регистрация заключения брака — подано около 3400 заявлений, из которых около 72% — в электронном виде.

Указанные показатели свидетельствуют не только о высоком уровне цифровизации государственных услуг в Севастополе, но и об активном использовании жителями города современных технологий для решения повседневных задач и экономии личного времени, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления — начальника отдела развития инфраструктуры электронного правительства Владимира Заячникова.

Одним из многочисленных преимуществ подачи заявлений с помощью портала «Госуслуги» является возможность ознакомиться с порядком предоставления услуг и отследить статус заявления в личном кабинете.

Предоставление государственных услуг в электронном виде осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 15

