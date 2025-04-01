В Севастополе определили учителя-дефектолога и логопеда года

В Севастополе завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2025». Конкурс проводился в двух номинациях: «дефектолог года» и «логопед года».

В этом году участвовали шесть логопедов и пять дефектологов. Педагоги представляли жюри свои портфолио и видеовизитки, участвовали в очных испытаниях: провели открытое групповое занятие (урок) с детьми, а также мастер-классы.

По итогам прошедших испытаний звания лучшего учителя-логопеда удостоилась логопед школы №6 Марина Клишева, а первое место среди учителей-дефектологов заняла Ольга Шухлина – учитель-дефектолог школы №38 имени Н.В. Челнокова.

Моя работа позволяет наблюдать за результатами детей и вносить свой вклад в их развитие. Меня вдохновляет моя работа. Успехи ребенка придают мне еще больше сил и уверенности в себе как в профессионале. Достижения моих учеников – подтверждение того, что мои усилия были приложены не зря. Я решила принять участие в конкурсе, чтобы познакомиться с коллегами, обсудить рабочие вопросы, обменяться профессиональным опытом. Победа для меня оказалась неожиданной, но я очень рада! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя учителя-логопеда школы №6 Марину Клишеву.

Логопед – это специалист, который помогает детям и взрослым правильно использовать устную и письменную речь. Он исправляет дефекты дикции, восполняет недостаток словарного запаса, работает над грамматикой и многим другим.

Я люблю свою работу за непредсказуемость: каждый день – это новые открытия! Для меня жизненным девизом служит фраза из книги «Потерянный и возвращенный мир» Александра Романовича Лурия: «Трудности нужно преодолеть, и мы их преодолеем!». Каждому необходимо ставить цели и достигать их во что бы то ни стало, потому что не будет препятствий – не будет и смысла в самом достижении. Я решила поучаствовать в конкурсе для того, чтобы выйти из зоны комфорта, услышать мнение коллег, авторитетного жюри, – отмечет учитель-дефектолог школы №38 имени Н.В. Челнокова Ольга Шухлина.

Дефектолог – это коррекционный педагог, который работает с детьми разного возраста, имеющими психические или физические отклонения.

Теперь севастопольские педагоги будут готовиться к участию во всероссийском финале.

Напомним, Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» проводится с 2018 года. Он направлен на карьерный, профессиональный и личностный рост учителей-дефектологов и логопедов. Конкурс поддерживает инновационные разработки и технологии в организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя