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В Севастополе определили земельные участки, где построят дома для детей-сирот

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:54 13.12.2021

Градостроительный совет Севастополя рассмотрел вопрос о выделении земельных участков для строительства многоквартирных домов для детей-сирот. Напомним, что по решению губернатора Михаила Развожаева строительство дома на ул. Кокчетавской остановлено из-за недовольства жителей. Профильным департаментам было поручено подобрать другие участки и вынести предложения на градостроительный совет.

В городском бюджете есть средства для обеспечения жильем детей-сирот. На 1 квадратный метр предусмотрено 90 тысяч рублей. Купить квартиры за эти деньги не получается, так как рыночная стоимость квадратного метра сейчас примерно 120 тысяч, а вот построить можем. Нам необходимо начать реализацию этого проекта, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Члены градостроительного совета рассмотрели три участка и приняли решение выделить их для строительства домов детям-сиротам. Так, по четыре дома возведут в Инкермане на ул. Шевкопляса и ул. Чернореченской, 86, три дома – в селе Полины Осипенко на ул. Сухий, 16.

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Всего построят 99 квартир. Трехэтажные дома будут обеспечены необходимой инфраструктурой, планируется также выполнить благоустройство прилегающей территории. Долгожданное жилье очередники смогут получить уже в 2022 году.

Отметим, что на сегодняшний день в очереди на жилье стоят около 600 детей-сирот.

В Севастополе определили земельные участки, где построят дома для детей-сирот

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