В Севастополе определились финалисты Кубка Вооруженных Сил по регби-7

23 сентября на площадке ФОК «Севастополь» состоялись матчи плей-офф Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7. Сильнейшие команды вузов Минобороны России в очной борьбе определили участников матча за призовые места.

Ранее 32 команды-участницы предварительно были поделены на 5 региональных дивизионов, где прошло по 2 отборочных этапа. Для борьбы за победу в Севастополь приехали 14 сильнейших команд, которые прошли предварительные этапы. Финалистами Кубка Вооруженных сил по регби-7 стали Военный институт физической культуры (Санкт-Петербург) и Омский автобронетанковый инженерный институт. Петербургская команда уже в третий раз подряд становится финалистом Кубка. За третье место сразятся между собой воронежцы со сборной Тюменского военно-инженерного командного училища, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На площадке ФОК «Севастополь» 24 сентября проходят решающие матчи за призовые места.

Напомним, Кубок Вооруженных Сил по регби-7 проходит в третий раз. В Севастополе соревнования состоялись впервые, два предыдущих Кубка были разыграны в Москве.