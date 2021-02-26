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В Севастополе определились, каким будет Матросский бульвар

В Севастополе определились, каким будет Матросский бульвар

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:07 26.02.2021

Концепция второго этапа реконструкции Матросского бульвара единогласно поддержана Архитектурно-художественным советом в предложенном проектировщиками варианте. Решение принято сегодня на заседании Архсовета под председательством Губернатора Михаила Развожаева.

По представленным архитектурно-планировочным решениям, у совета замечаний нет. В рабочем порядке при проектировании отработаем вопросы по ливневке, — цитирует пресс-служба губернатора.

По словам автора проекта, главного архитектора ООО «Сенаб Проект» Дмитрия Прокофьева,  благоустройство этой территории позволит создать малое пешеходное кольцо в центре города: Приморский бульвар – Матросский бульвар – Синопская лестница – Проспект Нахимова – Приморский бульвар. На территории планируется воссоздать павильоны для игры в бильярд, установить площадки для уличной художественной галереи,  создать небольшую концертную площадку. Вблизи Синопской лестницы планируется установить гранитный пьедестал с бронзовой плитой, которая расскажет о Синопском сражении.В Севастополе определились, каким будет Матросский бульвар В Севастополе определились, каким будет Матросский бульвар В Севастополе определились, каким будет Матросский бульвар В Севастополе определились, каким будет Матросский бульвар В Севастополе определились, каким будет Матросский бульвар В Севастополе определились, каким будет Матросский бульвар В Севастополе определились, каким будет Матросский бульвар

Напомним, в ходе парламентских слушаний концепцию одобрили депутаты, сенаторы и представители Черноморского флота.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе определились, каким будет Матросский бульвар

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