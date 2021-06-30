В Севастополе определились победители турнира по настольному теннису «Кубок Start Line»

Всероссийский турнир по настольному теннису «Кубок Start Line» в Севастополе прошёл на базе спорткомплекса «Муссон».

Как сообщили порталу в Федерации настольного тенниса Крыма, среди участников оказалось много спортсменов из других регионов страны – Ростова-на-Дону, Томска, Тулы, Самары, Екатеринбурга, а также из ДНР, — сообщает «Крымский спорт».

В турнире среди девушек 2008 г. р. соревновались 14 спортсменок. Обладательница самого высокого стартового рейтинга ялтинка Юлия Кровякова в финале встретилась с Дарьей Харловой из Томска, стартовавшей со вторым рейтингом. Наша землячка победила – 3:1. В матче за третье место Елена Смаль из Симферополя обыграла свою землячку Веронику Романову.

У юношей в этой возрастной категории за победу сражались 11 теннисистов. В финале обладатель лишь 5-го стартового рейтинга симферополец Максим Лойко нанес поражение ялтинцу Никите Чекалову. В поединке за «бронзу» обладатель самого высокого стартового рейтинга Павел Кисилев из Самары взял верх над симферопольцем Александром Романовским.

Ялтинка Вера Червонопольская была главным фаворитом турнира девушек 2004 г. р. В финале она уверенно переиграл свою землячку Людмилу Рак. В матче за третье место Анастасия Измоденова из Севастополя нанесла поражение еще одной представительнице города-героя Полине Чупакиной. Всего участвовали семь спортсменок.

13 теннисистов боролись за победу в турнире юношей в категории 2004 г. р. Победителем стал в итоге спортсмен аж с 11-м стартовым рейтингом – симферополец Александр Спорышев, который в финале победил ялтинца Дмитрия Чекалова. В матче за «бронзу» Алексей Тихобразов из Запрудного одолел севастопольца Артема Халиуллина.

В мужском турнире среди 23 участников у трех рейтинг был выше 1000 пунктов. В итоге они и стали призерами. В финале ялтинец Алексей Каулик со счетом 3:1 победил обладателя самого высокого стартового рейтинга Антона Евстифейкина из Екатеринбурга. В матче за третье место в напряженном пятисетовом поединке Сергей Павлина из Донецка обыграл симферопольца Никиту Губанова. Интересно, что в четвертьфинале сильнее был симферополец, выигравший 3:2.

В турнире ветеранов в категории 60+ сыграли четверо спортсменов. Победителем стал 62-летний симферополец Юрий Банников, второе место у 76-летнего (!) ялтинца Владимира Примы, третье – у 67-летнего севастопольца Валерия Абрамова.