В Севастополе определились полуфиналисты Кубка Главнокомандующего ВМФ РФ

6 августа на стадионе СОК «Севастополь» прошли матчи группового этапа Кубка Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской Федерации по регби-7. По результатам игрового дня определились полуфиналисты турнира. В первом матче встретятся сборная Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С.Нахимова (Севастополь) и сборная Балтийского Военно-Морского Института (Калининград), в другом полуфинале сыграют сборная Рязанского Гвардейского Высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф.Маргелова (Рязань) и сборная ВУНЦ ВМФ ВМА (Санкт-Петербург).

Несмотря на жаркую погоду всем командам удалось показать динамичную игру с большим количеством опасных моментов. Прошлогодние финалисты (сборная рязанского ВДВ и ЧВВМУ им. П.С. Нахимова) были распределены в разные группы, и уже с первых матчей принялись демонстрировать свой класс. Как итог фавориты турнира прошли этот этап без поражений. Теперь главная интрига состоит в том, увидим ли мы в финале матч-реванш, — отмечают организаторы.