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В Севастополе определились полуфиналисты Кубка Главнокомандующего ВМФ РФ

В Севастополе определились полуфиналисты Кубка Главнокомандующего ВМФ РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:37 06.08.2020

6 августа на стадионе СОК «Севастополь» прошли матчи группового этапа Кубка Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской Федерации по регби-7. По результатам игрового дня определились полуфиналисты турнира. В первом матче встретятся сборная Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С.Нахимова (Севастополь) и сборная Балтийского Военно-Морского Института (Калининград), в другом полуфинале сыграют сборная Рязанского Гвардейского Высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф.Маргелова (Рязань) и сборная ВУНЦ ВМФ ВМА (Санкт-Петербург).

Несмотря на жаркую погоду всем командам удалось показать динамичную игру с большим количеством опасных моментов. Прошлогодние финалисты (сборная рязанского ВДВ и ЧВВМУ им. П.С. Нахимова) были распределены в разные группы, и уже с первых матчей принялись демонстрировать свой класс. Как итог фавориты турнира прошли этот этап без поражений. Теперь главная интрига состоит в том, увидим ли мы в финале матч-реванш, — отмечают организаторы.

В Севастополе определились полуфиналисты Кубка Главнокомандующего ВМФ РФ В Севастополе определились полуфиналисты Кубка Главнокомандующего ВМФ РФ

В Севастополе определились полуфиналисты Кубка Главнокомандующего ВМФ РФ

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